Новую школу на 1200 учеников открыли в жилом комплексе "Авангард" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске торжественно открыли новую школу №24 в жилом комплексе "Авангард". Учебное заведение впервые приняло 1200 учеников, среди которых 140 детей пошли в первый класс.
На праздничной линейке присутствовали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр города Сергей Надсадин, Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, а также представители строительной компании, депутаты, педагоги и родители учащихся. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, Сергей Надсадин отметил, что это вторая новая школа, открытая в городе в этом году - еще одно образовательное учреждение начало работу в ЖК "Горизонт".
Мэр подчеркнул, что власти уделяли особое внимание всем деталям проекта, чтобы создать современное, безопасное и комфортное образовательное пространство. Здание школы разделено на девять отделений с отдельными блоками для начальных и старших классов. Для младшеклассников предусмотрели отдельный вход, гардероб и санузлы. В учреждении оборудовали 53 учебных класса, языковые кабинеты, IT-лаборатории, кабинеты психолога и логопеда, а также игровые зоны для групп продленного дня.
Директор школы Анастасия Мокина отметила, что учреждение построили "под ключ" с современным высокотехнологичным оборудованием, включая возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс будут вести 75 квалифицированных педагогов, все вакансии удалось закрыть. Всего в 2025 году в южно-сахалинские школы пошли более 31 тысячи учеников, из которых 2800 - первоклассники.
