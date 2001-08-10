На Сахалине подготовили масштабную программу авиационно-музыкального фестиваля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 5 по 7 сентября 2025 года на Сахалине пройдет крупный фестиваль "Крылья Сахалина", который объединит авиацию, музыку и спорт. Мероприятие традиционно развернется на территории дронопорта "Пушистый" в Корсаковском районе и предложит гостям насыщенную трехдневную программу.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, подробная программа фестиваля уже доступна на официальном сайте ведомства. Там можно найти всю необходимую информацию: схемы проезда и организацию трансфера, правила парковки, условия нахождения на территории, список запрещенных предметов, а также расписание выступлений музыкальных коллективов и работы активных зон.
В этом году на главной сцене фестиваля выступят 13 известных музыкальных коллективов. Среди хедлайнеров - звезды российской рок-сцены: The Hatters, Radio Tapok, проект "Горшенёв", "Бахыт-Компот", "Пилот", FPG, Костя Кулясов и группа "АнимациЯ", "Тайм-аут", "Эпидемия", "Свободный режим", SAHALIN, Максим Заяц и группа "Нетанцы", Николай Анисимов, а также лучшие островные команды.
Параллельно с музыкальной программой для гостей фестиваля будут работать многочисленные активные зоны. Организаторы подготовили мастер-классы, творческие мастерские, лабораторию безопасности, выставки музеев и библиотек, детские аттракционы и спортивные площадки. Гости смогут попробовать себя в гидроболе, кёрлинге, стрельбе из лука, боксе, регби, пляжном самбо, волейболе, дрон-баскетболе, фитнес-джампе, русской борьбе, шахматах, бейсболе и каратэ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:51 Вчера Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков
- 16:38 29 Августа Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 28 Августа Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?