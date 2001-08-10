На Сахалине подготовили масштабную программу авиационно-музыкального фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 5 по 7 сентября 2025 года на Сахалине пройдет крупный фестиваль "Крылья Сахалина", который объединит авиацию, музыку и спорт. Мероприятие традиционно развернется на территории дронопорта "Пушистый" в Корсаковском районе и предложит гостям насыщенную трехдневную программу.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, подробная программа фестиваля уже доступна на официальном сайте ведомства. Там можно найти всю необходимую информацию: схемы проезда и организацию трансфера, правила парковки, условия нахождения на территории, список запрещенных предметов, а также расписание выступлений музыкальных коллективов и работы активных зон.

В этом году на главной сцене фестиваля выступят 13 известных музыкальных коллективов. Среди хедлайнеров - звезды российской рок-сцены: The Hatters, Radio Tapok, проект "Горшенёв", "Бахыт-Компот", "Пилот", FPG, Костя Кулясов и группа "АнимациЯ", "Тайм-аут", "Эпидемия", "Свободный режим", SAHALIN, Максим Заяц и группа "Нетанцы", Николай Анисимов, а также лучшие островные команды.

Параллельно с музыкальной программой для гостей фестиваля будут работать многочисленные активные зоны. Организаторы подготовили мастер-классы, творческие мастерские, лабораторию безопасности, выставки музеев и библиотек, детские аттракционы и спортивные площадки. Гости смогут попробовать себя в гидроболе, кёрлинге, стрельбе из лука, боксе, регби, пляжном самбо, волейболе, дрон-баскетболе, фитнес-джампе, русской борьбе, шахматах, бейсболе и каратэ.