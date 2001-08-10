Тихоокеанское
информационное агентство
2 Сентября 2025
Сейчас 02:51
80,43|94,38
На участке юго-западного объезда в Южно-Сахалинске будет ограничен проезд с 1 по 3 сентября
11:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков

Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции провели масштабную проверку качества морского гребешка. Они выполнили свыше двух тысяч исследований, чтобы подтвердить безопасность и соответствие нормативным требованиям более 73 партий этого ценного морепродукта.

С начала января по конец августа 2025 года эксперты проверили 1800 тонн и более двух миллионов штук живого и замороженного гребешка, а также полуфабрикатов из него. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, почти половина от общего количества исследованных партий пришлась на живой морской гребешок, добытый в Приморском крае.

Большую часть проверенной продукции - 71 партию - произвели приморские предприятия, еще две партии поступили из Китая. Специалисты филиала провели лабораторные испытания проб, отобранных от 36 партий, в ходе совместной работы с Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Остальные партии исследовали по обращению заказчиков и в рамках производственного контроля.

Протоколы испытаний подтвердили соответствие всех партий морского гребешка установленным нормативным требованиям качества и безопасности. Информацию о результатах направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и передали заказчикам исследований. Отметим, что приморский гребешок относится к особо ценным видам водных биоресурсов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?