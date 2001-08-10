Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции провели масштабную проверку качества морского гребешка. Они выполнили свыше двух тысяч исследований, чтобы подтвердить безопасность и соответствие нормативным требованиям более 73 партий этого ценного морепродукта.
С начала января по конец августа 2025 года эксперты проверили 1800 тонн и более двух миллионов штук живого и замороженного гребешка, а также полуфабрикатов из него. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, почти половина от общего количества исследованных партий пришлась на живой морской гребешок, добытый в Приморском крае.
Большую часть проверенной продукции - 71 партию - произвели приморские предприятия, еще две партии поступили из Китая. Специалисты филиала провели лабораторные испытания проб, отобранных от 36 партий, в ходе совместной работы с Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Остальные партии исследовали по обращению заказчиков и в рамках производственного контроля.
Протоколы испытаний подтвердили соответствие всех партий морского гребешка установленным нормативным требованиям качества и безопасности. Информацию о результатах направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и передали заказчикам исследований. Отметим, что приморский гребешок относится к особо ценным видам водных биоресурсов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
12:37 29 Августа Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
12:02 28 Августа В почвах Сахалина обнаружили нитраты, пестициды и яйца гельминтов
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 11:51 Вчера Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков
- 16:38 29 Августа Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 29 Августа Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 28 Августа Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?