Приморские специалисты провели более двух тысяч исследований морских гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции провели масштабную проверку качества морского гребешка. Они выполнили свыше двух тысяч исследований, чтобы подтвердить безопасность и соответствие нормативным требованиям более 73 партий этого ценного морепродукта.

С начала января по конец августа 2025 года эксперты проверили 1800 тонн и более двух миллионов штук живого и замороженного гребешка, а также полуфабрикатов из него. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, почти половина от общего количества исследованных партий пришлась на живой морской гребешок, добытый в Приморском крае.

Большую часть проверенной продукции - 71 партию - произвели приморские предприятия, еще две партии поступили из Китая. Специалисты филиала провели лабораторные испытания проб, отобранных от 36 партий, в ходе совместной работы с Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Остальные партии исследовали по обращению заказчиков и в рамках производственного контроля.

Протоколы испытаний подтвердили соответствие всех партий морского гребешка установленным нормативным требованиям качества и безопасности. Информацию о результатах направили в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора и передали заказчикам исследований. Отметим, что приморский гребешок относится к особо ценным видам водных биоресурсов.