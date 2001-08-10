Восемь сотрудников "РВК-Сахалин" поборолись за звание лучших в своем деле на соревнованиях в Оренбурге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты "РВК-Сахалин" впервые приняли участие в масштабном межрегиональном конкурсе профессионального мастерства "Мастер-2025". Восемь сотрудников компании отправились в Оренбург, чтобы побороться за звание лучших в своих профессиях среди коллег со всей страны.
За победу в восьми номинациях соревновались почти 130 представителей городов присутствия группы компаний "Росводоканал". Сахалинскую делегацию сформировали лаборанты химического анализа, водители легкового и специального транспорта, члены аварийно-восстановительных бригад и сварщик. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", конкурсные испытания провели на современном учебно-тренировочном полигоне.
Судьи строго оценивали не только скорость, но и качество выполнения задач, безупречное соблюдение техники безопасности и культуры производства. Водители демонстрировали фигурное вождение и парковку, что критически важно для работы в условиях узких городских улиц и зимних заносов. Аварийные бригады работали на специально смонтированных полигонах, имитирующих реальные колодцы и повреждения на сетях. Для оценки работы сварщиков применили высокоточное оборудование, способное обнаружить малейшие дефекты.
Операционный директор группы компаний "Росводоканал" Андрей Броцман отметил, что такие конкурсы дают мощный импульс для сплочения команды и профессионального развития. Генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский подчеркнул, что его сотрудники проявили себя на достойном уровне, продемонстрировав навыки, которые ежедневно применяют для обеспечения коммунального комфорта жителей Южно-Сахалинска.
