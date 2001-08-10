Отделение СФР повысило выплаты по беременности и родам для сахалинских студенток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября 2025 года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области назначает пособие по беременности и родам студенткам-очницам в принципиально новом, повышенном размере. Теперь его расчет основан на региональном прожиточном минимуме, а не на размере стипендии, что существенно увеличивает сумму выплаты.

Право на обновленную выплату получили все студентки, обучающиеся по очной форме в вузах, техникумах, колледжах, училищах и научных организациях. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, новый порядок не делает различий между теми, кто учится на платной или бюджетной основе. Размер пособия теперь привязан к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения региона, которая в 2025 году составляет 26 288 рублей, и выплачивается в стопроцентном размере.

Ключевое изменение заключается в методике расчета. Если ранее сумма выплаты зависела от размера стипендии конкретной студентки, то с начала нового учебного года она стала фиксированной и значительно более высокой. Для оформления пособия необходимо подать заявление, приложив к нему справку из медицинской организации и документ, подтверждающий факт очного обучения. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также обратившись в МФЦ или клиентскую службу Фонда.

Важно уложиться в срок: подать заявление можно в течение полугода с даты окончания отпуска по беременности и родам. Специалисты Фонда рассматривают поступившие документы и принимают решение о назначении выплаты в течение 10 рабочих дней. Если вердикт положительный, то уже в последующие 5 рабочих дней денежные средства перечислят единовременно за весь период отпуска. Назначением выплат по заявлениям, поданным до 1 сентября 2025 года, как и прежде, занимаются образовательные организации. Получить консультацию сахалинцы и курильчане могут по бесплатному номеру единого контакт-центра СФР.