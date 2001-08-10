На частной заправке в Холмске бензин подорожал сразу на 10 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Холмска сообщают о подорожании автомобильного топлива. На одной из частных АЗС стоимость взлетела очень чувствительно, сообщает astv.ru.

- Сначала был чуть больше 70-ти рублей, потом цена повысилась до 80-ти с копейками. Теперь раз - и 93 рубля за литр АИ-95! У нас не мелочатся, сразу на десятку бахнули, - поделились холмчане.

Они сообщили, что у них только три частные заправки, поэтому альтернативы нет. Ближайшая "Роснефть" - в 100 километрах. В районе строится АЗС от крупнейшей розничной сети, но очень медленно, когда откроется - пока неизвестно.