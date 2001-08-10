16:49, | Новости общества Сахалина и Курил
Александр Овечкин поддержал сохранение дальневосточного леопарда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На днях известный хоккеист Александр Овечкин вышел на лёд ВТБ Арена в форме с изображением дальневосточного леопарда. Спортсмен выступил в поддержку редчайших животных планеты, обитающих в дикой природе в нацпарке «Земля леопарда».
Спортсмен анонсировал игру, которую в сентябре проведет ХК «Динамо» в поддержку дальневосточных леопардов. «Это дальневосточный леопард, - сказал Александр Овечкин про изображение на своем хоккейном джерси. - Самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек».
Подобные публичные акции играют важную роль в привлечении внимания к теме охраны дикой природы России. Благодаря известным личностям, поддерживающим природоохранные проекты, миллионы людей узнают об успехах и вызовах в деле сохранения редких видов и о том, что их будущее зависит от усилий общества. Внимание со стороны мировой спортивной звезды стало важным вкладом в дело защиты дальневосточного леопарда.
Охрана территории «Земли леопарда» от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения позволили предотвратить исчезновение самого мирного леопарда на планете. Численность выросла с 35 до более 120 – исключительный пример успешной природоохранной работы на мировом уровне.
