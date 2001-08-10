К 1 сентября будет открыт проезд для транспорта на участке улицы Хабаровской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Окончание работ запланировано на начало октября, однако уже 1 сентября будет открыто движение для автомобилей на участке от улицы Комсомольской до улицы Леонова. Об этом доложили мэру Сергею Надсадину во время инспекционного выезда на объект.
Отмечая важность данной магистрали для областного центра, особенно в преддверии начала учебного года, глава города проверил соблюдение сроков и качество выполненных работ. Напомним, ранее Сергей Надсадин поставил задачу — открыть движение на участке улицы Хабаровской к 1 сентября.
- Это одна из центральных магистралей города, и мы понимаем, какие сложности она создает для дорожного движения. Поэтому для нас критически важно открывать объект этапами, не дожидаясь окончания всех работ. Этот год стал одним из самых масштабных по объемам дорожного строительства, поэтому очень важно координировать эти работы и обращать внимание подрядных организаций, чтобы графики не сбивались. Держу на личном контроле и сроки, и качество выполнения работ, - отметил мэр.
Как сообщил начальник участка компании-подрядчика Андрей Бородин, от улицы Комсомольской до улицы Леонова полностью завершено асфальтирование проезжей части: уложены два слоя дорожного покрытия, бригады заканчивают работы на примыканиях к улице Хабаровской. Вместе с тем готовят и пешеходную часть. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку с северной стороны улицы, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение для горожан. Со следующей недели планируется начать устройство велосипедных дорожек и благоустройство, включая озеленение.
Параллельно подрядчик продолжает работы на смежных участках объекта. В настоящее время ведется укладка асфальтобетонного покрытия до улицы Физкультурной. Здесь задействована тяжелая техника, поэтому для проезда автотранспорта этот участок будет открыт позже.
Завершить асфальтирование проезжей части улицы Хабаровской до проспекта Мира подрядчик планирует до 1 октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:37 Сегодня Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
10:22 Сегодня Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать
10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:05 Сегодня На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 16:38 Сегодня Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 Вчера Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 27 Августа Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?