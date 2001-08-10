К 1 сентября будет открыт проезд для транспорта на участке улицы Хабаровской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Окончание работ запланировано на начало октября, однако уже 1 сентября будет открыто движение для автомобилей на участке от улицы Комсомольской до улицы Леонова. Об этом доложили мэру Сергею Надсадину во время инспекционного выезда на объект.

Отмечая важность данной магистрали для областного центра, особенно в преддверии начала учебного года, глава города проверил соблюдение сроков и качество выполненных работ. Напомним, ранее Сергей Надсадин поставил задачу — открыть движение на участке улицы Хабаровской к 1 сентября.

- Это одна из центральных магистралей города, и мы понимаем, какие сложности она создает для дорожного движения. Поэтому для нас критически важно открывать объект этапами, не дожидаясь окончания всех работ. Этот год стал одним из самых масштабных по объемам дорожного строительства, поэтому очень важно координировать эти работы и обращать внимание подрядных организаций, чтобы графики не сбивались. Держу на личном контроле и сроки, и качество выполнения работ, - отметил мэр.

Как сообщил начальник участка компании-подрядчика Андрей Бородин, от улицы Комсомольской до улицы Леонова полностью завершено асфальтирование проезжей части: уложены два слоя дорожного покрытия, бригады заканчивают работы на примыканиях к улице Хабаровской. Вместе с тем готовят и пешеходную часть. Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку с северной стороны улицы, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение для горожан. Со следующей недели планируется начать устройство велосипедных дорожек и благоустройство, включая озеленение.

Параллельно подрядчик продолжает работы на смежных участках объекта. В настоящее время ведется укладка асфальтобетонного покрытия до улицы Физкультурной. Здесь задействована тяжелая техника, поэтому для проезда автотранспорта этот участок будет открыт позже.

Завершить асфальтирование проезжей части улицы Хабаровской до проспекта Мира подрядчик планирует до 1 октября.