За ошибку в билете жительница Камчатки отсудила у авиафирмы 62 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке женщина выиграла суд с авиакомпанией из-за ошибки в билете. Роспотребнадзор помог ей вернуть деньги и получить компенсацию, пишет ИА «Кам 24».

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю помогло жительнице региона в суде с авиационным агентством. Женщина купила билеты по маршруту Петропавловск-Камчатский –Москва – Алматы, но в аэропорту Москвы обнаружила ошибку в дате вылета на Алматы.

Ей пришлось срочно покупать новый, более дорогой билет. Агентство вернуло деньги только за старый билет, а разницу платить отказалось.

Роспотребнадзор подал иск в мировой суд Вилючинска и потребовал взыскать с компании разницу в стоимости, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд согласился с этими требованиями.

Компания пыталась доказать, что женщина сама виновата, но суд её доводы не принял. В итоге с агентства взыскали 62 709 рублей в пользу истицы и 4 000 рублей штрафа в местный бюджет.