Дорожные службы Южно-Сахалинска отремонтировали более 120 тысяч квадратных метров дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска значительно нарастили темпы ремонта городских улиц, с января 2025 года восстановив уже 122,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Ремонтная кампания, которая продолжается и в летний период, включает как ямочный ремонт, так и капитальное восстановление большими картами.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, с 1 июня рабочие уже привели в порядок 53,7 тысячи квадратных метров дорог. Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы работ выросли примерно на 40%. В настоящее время подрядчики восстанавливают покрытие тротуаров на перекрестке улиц Асахикава и Амурская, где планируют завершить благоустройство до 1 сентября.
Среди наиболее значимых объектов, отремонтированных в августе, специалисты выделяют улицы Пушкина и Физкультурную, где рабочие полностью заменили пучинистые грунты и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Первоочередной задачей остается асфальтирование улицы Колодезной после завершения прокладки газовых сетей. Завод имени Федотова уже завершил работы на участке от улицы Сахалинской до Карпатской и планирует уложить асфальт на отрезке до Кирпичной до 1 сентября. Далее дорожные службы приступят к ремонту на Холмском шоссе и улице Достоевского после завершения там прокладки водопровода.
Реализацию этих работ лично контролирует губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Главная цель масштабной кампании — повысить безопасность дорожного движения и обеспечить комфорт для всех участников движения за счет своевременного и качественного ремонта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:37 Сегодня Клиенты "Почты России" смогут получать отправления без паспорта
10:22 Сегодня Сахалинец жестоко избил собутыльника и выгнал его на улицу умирать
10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
09:05 Сегодня На Сахалине за сутки выявлено более полутора тысяч нарушений ПДД
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
15:25 27 Августа Комиссия по делам несовершеннолетних Южно-Сахалинска разобрала инцидент в Луговом
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 16:38 Сегодня Сахалинские музыканты впервые выступили на фестивале "Спасская башня детям" в Москве
- 10:13 Сегодня Стоимость школьного набора на Сахалине выросла на 6 процентов за год
- 10:24 Вчера Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 27 Августа Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?