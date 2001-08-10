Дорожные службы Южно-Сахалинска отремонтировали более 120 тысяч квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска значительно нарастили темпы ремонта городских улиц, с января 2025 года восстановив уже 122,5 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Ремонтная кампания, которая продолжается и в летний период, включает как ямочный ремонт, так и капитальное восстановление большими картами.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, с 1 июня рабочие уже привели в порядок 53,7 тысячи квадратных метров дорог. Начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы работ выросли примерно на 40%. В настоящее время подрядчики восстанавливают покрытие тротуаров на перекрестке улиц Асахикава и Амурская, где планируют завершить благоустройство до 1 сентября.

Среди наиболее значимых объектов, отремонтированных в августе, специалисты выделяют улицы Пушкина и Физкультурную, где рабочие полностью заменили пучинистые грунты и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Первоочередной задачей остается асфальтирование улицы Колодезной после завершения прокладки газовых сетей. Завод имени Федотова уже завершил работы на участке от улицы Сахалинской до Карпатской и планирует уложить асфальт на отрезке до Кирпичной до 1 сентября. Далее дорожные службы приступят к ремонту на Холмском шоссе и улице Достоевского после завершения там прокладки водопровода.

Реализацию этих работ лично контролирует губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Главная цель масштабной кампании — повысить безопасность дорожного движения и обеспечить комфорт для всех участников движения за счет своевременного и качественного ремонта.