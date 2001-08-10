Тихоокеанское
Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО на Сахалине отразили нападение условных диверсантов на колонну с гуманитарной помощью. Учебный бой состоялся на полигоне «Успеновский» в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде учений, диверсионно-разведывательная группа противника устроила засаду на одном из участков маршрута. Группа боевого охранения колонны мгновенно отреагировала на нападение, организовав круговую оборону.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, для ликвидации условного противника военные задействовали стрелковое оружие, гранатометы РПГ-7В и 30-миллиметровые пушки бронетранспортеров БТР-82А. Сосредоточенный огонь позволил подавить все огневые точки диверсантов.

Благодаря слаженным действиям военнослужащих колонна грузовиков с ценным грузом успешно прибыла в пункт назначения без потерь. Для создания реалистичной обстановки на полигоне применялись холостые боеприпасы, дымовые шашки и другие средства имитации.

