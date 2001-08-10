13:14, | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке почти в два раза подешевели арбузы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Камчатки заметно снизилась цена на арбузы. Ещё неделю назад килограмм ягоды продавали по 150 рублей, а сейчас стоимость опустилась почти вдвое, сообщает ТК "41 Регион".
Так, в некоторых магазинах Петропавловска за килограмм летней ягоды просят от 70 рублей. В сетевых супермаркетах цена остаётся выше — чуть более 100 рублей за килограмм.
Продавцы объясняют снижение цен большим объемом поставок арбузов в регион за летний период и ростом конкуренции.
