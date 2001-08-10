Тихоокеанское
13:14,

На Камчатке почти в два раза подешевели арбузы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Камчатки заметно снизилась цена на арбузы. Ещё неделю назад килограмм ягоды продавали по 150 рублей, а сейчас стоимость опустилась почти вдвое, сообщает ТК "41 Регион".

Так, в некоторых магазинах Петропавловска за килограмм летней ягоды просят от 70 рублей. В сетевых супермаркетах цена остаётся выше — чуть более 100 рублей за килограмм.

Продавцы объясняют снижение цен большим объемом поставок арбузов в регион за летний период и ростом конкуренции.

