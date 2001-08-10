Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Почта России" обновила мобильное приложение, добавив функцию генерации QR-кода для получения посылок без доступа к интернету. Новая опция также позволяет клиентам получать отправления без предъявления паспорта.

Для формирования кода необходимо предварительно обновить приложение до последней версии. После этого нужно открыть программу, перейти в соответствующий раздел и нажать кнопку "Показать QR-код". Сотруднику почтового отделения достаточно отсканировать полученное изображение.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, нововведение значительно упростит процесс получения почтовых отправлений. Это особенно актуально для жителей удаленных регионов и территорий с нестабильным сетевым покрытием.

Ключевое преимущество обновления - полная независимость от интернет-соединения. Приложение формирует код автономно, что исключает задержки из-за плохой связи. Для завершения операции клиенту теперь достаточно предъявить сгенерированный QR-код вместо документа, удостоверяющего личность.