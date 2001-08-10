Тихоокеанское
В День знаний в Южно-Сахалинске будет запрещена продажа алкоголя
В День знаний в Южно-Сахалинске будет запрещена продажа алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра сообщает о действии запрета на розничную продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки, на территории городского округа 1 сентября, в День знаний.

Данная мера принята в соответствии с законом Сахалинской области.

Администрация города напоминает индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов о необходимости принять меры для соблюдения установленного запрета и предотвращения нарушений законодательства.

