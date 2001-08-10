В Южно-Сахалинске 31 августа введут ограничения движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 31 августа 2025 года вводят временные ограничения на движение и парковку транспорта в связи с генеральной репетицией парада и торжественного шествия, посвящённых 80-летию Победы над милитаристской Японией. Ограничения затронут центральные улицы города и продлятся несколько часов, включая предварительные меры с вечера 30 августа.
С 7:00 до 14:30 будет полностью закрыт проезд по трём участкам: на Компроспекте - от улицы Комсомольской до улицы Горького, на улице Горького - от Компроспекта до улицы Емельянова, а также на улице Священномученика Илариона Троицкого - от поворота на стадион "Спартак" до улицы Горького. Эти меры необходимы для безопасного проведения репетиции с участием военной техники и пеших колонн.
Ограничения парковки начнут действовать заранее. С 12:00 30 августа до 8:00 31 августа нельзя будет останавливаться и парковаться по периметру площади Победы, а также вдоль улицы Горького и улицы Священномученика Илариона Троицкого на указанных участках. Дополнительно, с 19:00 30 августа до 8:00 31 августа запрещена остановка и парковка с северной и южной сторон Компроспекта между улицами Комсомольской и Горького. Также до 22:00 31 августа и с 4 по 9 сентября с 10:00 до 22:00 будет действовать запрет на парковку и остановку по восточной стороне площади Победы.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, общественный транспорт 31 августа будет следовать по изменённым маршрутам. Автобусы №2ч, 2пр, 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62 и 104 объедут закрытые участки по улицам Комсомольской и Емельянова, после чего вернутся на утверждённые маршруты. Власти призывают автовладельцев и пассажиров заранее планировать поездки, чтобы избежать неудобств в день репетиции.
