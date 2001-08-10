РВК-Сахалин провел промывку сетей в Новом Дальнем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты "РВК-Сахалин" завершили самую объемную в этом году промывку сетей водоснабжения, которая затронула весь планировочный район Новое Дальнее. Работы продолжались четыре дня - с понедельника по четверг - и потребовали введения временных ограничений на подачу воды.
Коммунальщики разделили район на участки по схеме прокладки коммуникаций и промывали их последовательно. Эта процедура обеспечивает чистоту труб и позволяет поддерживать нормативное давление в системе. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, всего специалисты промыли более четырех километров магистральных водопроводов. Работы инициировали по заявкам жителей.
Для проведения масштабных работ компания ввела временные ограничения водоснабжения. Чтобы минимизировать неудобства, отключения воды проводили в рабочие часы. На этот период в район организовали подвоз питьевой воды. Главный инженер "РВК-Сахалин" Станислав Купчинский пояснил, что бригады применяли гидропневматический метод с использованием компрессоров и водовоздушной смеси. После промывки магистралей к работе подключились управляющие компании, которые очистили сети, ведущие к домам, и внутридомовые системы.
В первые дни после завершения работ жители могут наблюдать воду с осадком - это последствие прочистки труб. "РВК-Сахалин" примет решение о перерасчете стоимости потребленной воды в период промывки для всех жителей Нового Дальнего. Компания снимет начисления за услугу водоснабжения за эти дни.
