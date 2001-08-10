Добыча угля в Сахалинской области выросла на 5,6 процента
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Угольная промышленность Сахалинской области демонстрирует уверенный рост, увеличив объемы добычи на 5,6% в первом полугодии 2025 года. При этом средняя заработная плата шахтеров за этот период превысила 170 тысяч рублей, показав значительное увеличение.
На островах зарегистрировано 27 предприятий, для которых добыча угля является основным видом деятельности. Из них 15 компаний - субъекты малого предпринимательства. Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинстате, общий объем добытого каменного и бурого угля за шесть месяцев достиг 7,793 миллиона тонн.
Безусловным лидером по добыче среди муниципальных образований остается Углегорский муниципальный округ. На его долю приходится 93,7% от общего регионального показателя.
В угольной отрасли региона трудятся 3156 человек, что составляет 1,7% от общей численности работников организаций области. При этом среднемесячная начисленная заработная плата шахтеров за отчетный период составила 170 446 рублей. Этот показатель вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
