Педагоги Южно-Сахалинска утвердили стратегию развития на августовском совещании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось традиционное августовское совещание работников образования, где педагоги и руководство города сформировали стратегические инициативы по развитию сферы на предстоящий период. Ключевыми темами обсуждения стали повышение качества образования, профессиональное самоопределение молодежи и реализация задач национального проекта "Молодежь и дети".

Участники мероприятия, включая руководителей образовательных организаций, педагогов и специалистов городского департамента образования, работали в семи тематических секциях. Итоги этой работы подвели на пленарном заседании с участием мэра Сергея Надсадина. Глава города поблагодарил педагогическое сообщество за самоотдачу и подготовку к новому учебному году, пожелав педагогам вдохновения и ярких успехов их учеников.

Церемония включила вручение ежегодной награды "Прорыв года", которую в этом году присудили школе №32 и детскому саду №21 "Кораблик". Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, директор школы №32 Татьяна Валуйских представила коллегам уникальные проекты учреждения. Среди них - инициатива "Дети-детям", где старшеклассники под руководством педагогов проводят профориентационные занятия для дошкольников. Школа также развивает партнерские связи с центром "Сириус" и открывает инженерный предпрофильный класс, а также классы совместно с "Физтех-лицеем" имени П.Л. Капицы.

Вице-мэр Елена Федорова отметила, что педагогическое сообщество Южно-Сахалинска представляет собой сплоченную команду профессионалов. В текущем году ее ряды пополнили 40 молодых специалистов, 22 из которых начали карьеру в школах, а 18 - в детских садах. На совещании им адресовали напутственные слова и пожелали успешного старта в профессии. Финальной частью программы стал доклад директора департамента образования Светланы Мировой, которая представила детальную стратегию развития муниципального образования, определив ключевые задачи на предстоящий учебный год.