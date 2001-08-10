Летом сахалинцы стали вдвое чаще брать на пляж книги братьев Стругацких

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» к столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого проанализировали читательские предпочтения жителей Сахалинской области. Выяснилось, что летом сахалинцы на 212% чаще, чем весной, стали читать знаменитых советских фантастов.

Самым читаемым произведением Аркадия и Бориса Стругацких в Сахалинской области оказался роман «Пикник на обочине». На втором месте по популярности аудиоспектакль «Трудно быть Богом», а замкнул тройку лидеров фантастический детектив «Дело об убийстве, или Отель «У Погибшего Альпиниста».

В целом, вкусы островитян сильно совпадают с дальневосточными соседями, но есть и отличия. Так, в Хабаровском крае любимым произведением Стругацких стал цикл из двадцати новелл «Полдень, XXII век», а в Амурской области в тройку лидеров попало произведение «За миллиард лет до конца света».

Аналитики сервиса «Строки» также отметили, что произведения Аркадия и Бориса Стругацких наиболее популярны в Сахалинской области у довольно взрослых читателей 55-64 лет. При этом, книги фантастов в регионе выбирают и мужчины, и женщины.