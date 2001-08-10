В Южно-Сахалинске ликвидировали 177 несанкционированных свалок с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок, убрав с января 2025 года 177 объектов. Общий объем вывезенных отходов уже превысил 16,8 тысячи кубических метров.
Специалисты управления мониторинга городского хозяйства и начальники территориальных управлений ежедневно обследуют городской округ. Активную помощь в этой работе оказывают жители, чьи сигналы оперативно поступают в работу. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии, после осмотра территории коммунальные службы определяют объемы отходов и необходимость привлечения спецтехники, а затем вносят объект в график уборки.
Наиболее проблемными зонами остаются пустыри, районы частного сектора во Владимировке, территории садоводческих товариществ и береговые линии рек. Часто горожане незаконно складируют мусор рядом с контейнерными площадками, куда, помимо ТКО, выбрасывают строительные и крупногабаритные отходы. Летом участились случаи захламления лесных массивов, что наносит серьезный ущерб экологии и эстетическому облику города. Среди последних работ — ликвидация свалки у реки Хомутовка в Христофоровке и наведение порядка на улице Украинской.
Администрация настоятельно призывает южно-сахалинцев проявлять гражданскую сознательность и не создавать несанкционированные свалки. О всех подобных фактах просьба сообщать в департамент городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 3,7,10). Эта работа является частью национального проекта «Экологическое благополучие», личный контроль за которым осуществляет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?