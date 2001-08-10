В Южно-Сахалинске ликвидировали 177 несанкционированных свалок с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок, убрав с января 2025 года 177 объектов. Общий объем вывезенных отходов уже превысил 16,8 тысячи кубических метров.

Специалисты управления мониторинга городского хозяйства и начальники территориальных управлений ежедневно обследуют городской округ. Активную помощь в этой работе оказывают жители, чьи сигналы оперативно поступают в работу. Как сообщает ТИА "Острова" в мэрии, после осмотра территории коммунальные службы определяют объемы отходов и необходимость привлечения спецтехники, а затем вносят объект в график уборки.

Наиболее проблемными зонами остаются пустыри, районы частного сектора во Владимировке, территории садоводческих товариществ и береговые линии рек. Часто горожане незаконно складируют мусор рядом с контейнерными площадками, куда, помимо ТКО, выбрасывают строительные и крупногабаритные отходы. Летом участились случаи захламления лесных массивов, что наносит серьезный ущерб экологии и эстетическому облику города. Среди последних работ — ликвидация свалки у реки Хомутовка в Христофоровке и наведение порядка на улице Украинской.

Администрация настоятельно призывает южно-сахалинцев проявлять гражданскую сознательность и не создавать несанкционированные свалки. О всех подобных фактах просьба сообщать в департамент городского хозяйства по телефону 300-461 (доб. 3,7,10). Эта работа является частью национального проекта «Экологическое благополучие», личный контроль за которым осуществляет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.