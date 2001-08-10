Южно-Сахалинцев приглашают написать международный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска смогут открыть для себя мир атомных технологий и проверить свою эрудицию в рамках международной просветительской акции «Атомный диктант». Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, предлагает нестандартный подход к проверке знаний об одной из ключевых отраслей.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, формат диктанта отличается от стандартного тестирования. Участникам предстоит дать ответы на тридцать вопросов, которые охватывают историю, современные достижения и перспективы развития атомной промышленности. Для повышения вовлеченности организаторы привлекли известных представителей науки и культуры, которые лично зачитают часть заданий в видеоформате.

Принять участие в акции можно будет в удобное время с 1 по 14 сентября 2025 года на специализированном интернет-портале. На этом ресурсе уже размещены все подробности о проекте, а за актуальными новостями можно следить в официальном телеграм-канале. Каждый участник международной акции гарантированно получит именной диплом и памятный сувенир.