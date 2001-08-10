Мэр Южно-Сахалинска потребовал ускорить ремонт теплосетей в район областной больницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выехал на территорию Сахалинской областной больницы для личной проверки хода капитального ремонта тепловых сетей, который затянулся и вызвал многочисленные жалобы пациентов и персонала учреждения. Мэр потребовал от подрядчика ускорить работы, установить детализированный график и обеспечить сдачу объекта к установленному сроку, подчеркнув, что допускать сбоев на социально значимом объекте неприемлемо, особенно в преддверии отопительного сезона 2025 года.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в Сахалинской областной больнице ведётся с июня 2025 года подрядной организацией — АО «Сахалинская коммунальная компания». Подрядчик уже демонтировал изношенные участки трубопроводов на нескольких зонах и приступил к монтажу новых коммуникаций. Однако, несмотря на заявленные 70% выполненных работ, темпы строительства не соответствуют утверждённому графику. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, администрация Южно-Сахалинска организовала выездную инспекцию с участием руководителей профильных департаментов, в ходе которой выявили системные отклонения от графика и значительные неудобства для пациентов, связанные с разрытыми участками и нарушением благоустройства.

Сергей Надсадин в ходе осмотра потребовал от руководства подрядной организации немедленно скорректировать ход работ. Он заявил, что задержки на объекте, обеспечивающем жизнедеятельность крупнейшего медицинского учреждения региона, недопустимы. «До сегодняшнего дня работы не завершены, и мы видим основание для многочисленных жалоб. Такое отношение на социально значимом объекте, особенно в преддверии отопительного сезона, абсолютно недопустимо», — подчеркнул глава города. Он поставил задачу до конца текущей недели представить детализированный график производства работ и лично проверит его исполнение на следующей неделе.

Руководитель АО «Сахалинская коммунальная компания» Кирилл Полевиков сообщил, что в ближайшие семь дней подрядчик завершит монтаж новых труб на ключевых участках и приступит к финальному этапу — замене сетей на центральном проезде больницы протяжённостью около 80 метров. Администрация города вынесла подрядчику предупреждение об административной ответственности за нарушение сроков. Новый плановый срок завершения всех работ установлен — 20 сентября 2025 года, после чего начнётся восстановление благоустройства прилегающей территории.