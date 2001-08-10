Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2025
28 Августа 2025
14:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Гранатометчики на Сахалине учатся уничтожать легкобронированную технику противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине отрабатывают уничтожение легкобронированной техники условного противника из гранатометов РПГ-7В. Занятия проходят на полигоне «Троицкий» с участием инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, гранатометные расчеты выполняют практические задачи по обнаружению целей, определению расстояния до них и поражению с использованием кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. Особое внимание уделяют работе в сложных метеоусловиях, характерных для островного региона.

Опытные инструкторы-участники СВО проводят с военнослужащими специальные занятия по баллистике, на которых обучают рассчитывать поправки на боковой ветер в зависимости от его скорости и направления. Эти навыки позволят гранатометчикам с высокой точностью поражать технику противника в реальных боевых условиях при любой погоде.

