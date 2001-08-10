Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 сентября в историческом парке "Россия - Моя история" в Южно-Сахалинске откроется мультимедийная выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" (6+). Экспозиция посвящена событиям завершающего этапа Второй мировой войны и приурочена к 80-летию Победы, сообщает ИА SakhalinMedia.

На площади более 1200 кв метров разместятся два тематических комплекса и 22 раздела: "Международные конференции", "Предпосылки участия Советского Союза в войне против Японии", "Маньчжурская наступательная операция", "Десантные операции на Корейском полуострове", "Курильская десантная операция", "Южно-Сахалинская наступательная операция", "Преступления японского милитаризма", "Капитуляция Японии. Парад Победы в Харбине", "Токийский, Хабаровский процессы", "Медики на завершающем этапе Второй мировой", "Острова сильных людей", "Зал Героев" и др. Посетители увидят рассекреченные архивные материалы, телеграммы Вячеслава Молотова, документы о капитуляции Японии, а также редкие фотографии, собранные музеях и архтвах.

- Планирование выставки началось около года назад. В подготовке участвовали специалисты из парка и музейного комплекса "Победа", - рассказал Иван Есин, глава ассоциации исторических парков и управляющий директор Фонда гуманитарных проектов.

В рамках выставки будут работать интерактивные зоны, реконструкции военного госпиталя и сахалинской границы, а также закрытый кинозал с документальным фильмом "Отряд 731" (18+) о военных преступлениях японской армии.

- В фильме показаны нечеловеческие зверства над людьми, что пришлось ограничить доступ зрителей по возрасту, - поясняют организаторы.

Специально для этой выставки разработаны компьютерные игры, викторины и интерактивные приложения. Все экспозиции оформлены с использованием новейших музейных технологий и анимации. Посетители смогут побывать в иммерсивных пространствах и зонах реконструкции. Среди них - военный госпиталь и участок границы на Сахалине. Также выставку дополняют музейные предметы, декорации и художественное оформление.

Организаторы приглашают школьников, студентов, педагогов и всех, кто интересуется историей. Выставка создана при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети".

Выставка продлится до 30 ноября. Часы работы парка: понедельник - выходной; со вторника по четверг и воскресенье - с 11.00 до 18.00; пятница - с 11.00 до 20.00, суббота - с 11.00 до 19.00.

Отметим, за двенадцать лет работы Фонд Гуманитарных Проектов запустил 26 мультимедийных парков "Россия - Моя история" в разных регионах страны. География проекта охватывает города от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, от Махачкалы до Якутска, включая воссоединившиеся территории - Мелитополь и Луганск. Сегодня "Россия - Моя история" входит в тройку популярных музеев России по версии медиасистемы "Медиалогия" и ежегодно собирает многомиллионную аудиторию.