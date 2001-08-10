09:01, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 сентября в историческом парке "Россия - Моя история" в Южно-Сахалинске откроется мультимедийная выставка "Дальневосточный финал. От войны к миру" (6+). Экспозиция посвящена событиям завершающего этапа Второй мировой войны и приурочена к 80-летию Победы, сообщает ИА SakhalinMedia.
На площади более 1200 кв метров разместятся два тематических комплекса и 22 раздела: "Международные конференции", "Предпосылки участия Советского Союза в войне против Японии", "Маньчжурская наступательная операция", "Десантные операции на Корейском полуострове", "Курильская десантная операция", "Южно-Сахалинская наступательная операция", "Преступления японского милитаризма", "Капитуляция Японии. Парад Победы в Харбине", "Токийский, Хабаровский процессы", "Медики на завершающем этапе Второй мировой", "Острова сильных людей", "Зал Героев" и др. Посетители увидят рассекреченные архивные материалы, телеграммы Вячеслава Молотова, документы о капитуляции Японии, а также редкие фотографии, собранные музеях и архтвах.
- Планирование выставки началось около года назад. В подготовке участвовали специалисты из парка и музейного комплекса "Победа", - рассказал Иван Есин, глава ассоциации исторических парков и управляющий директор Фонда гуманитарных проектов.
В рамках выставки будут работать интерактивные зоны, реконструкции военного госпиталя и сахалинской границы, а также закрытый кинозал с документальным фильмом "Отряд 731" (18+) о военных преступлениях японской армии.
- В фильме показаны нечеловеческие зверства над людьми, что пришлось ограничить доступ зрителей по возрасту, - поясняют организаторы.
Специально для этой выставки разработаны компьютерные игры, викторины и интерактивные приложения. Все экспозиции оформлены с использованием новейших музейных технологий и анимации. Посетители смогут побывать в иммерсивных пространствах и зонах реконструкции. Среди них - военный госпиталь и участок границы на Сахалине. Также выставку дополняют музейные предметы, декорации и художественное оформление.
Организаторы приглашают школьников, студентов, педагогов и всех, кто интересуется историей. Выставка создана при поддержке Министерства просвещения РФ, правительства Сахалинской области и министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети".
Выставка продлится до 30 ноября. Часы работы парка: понедельник - выходной; со вторника по четверг и воскресенье - с 11.00 до 18.00; пятница - с 11.00 до 20.00, суббота - с 11.00 до 19.00.
Отметим, за двенадцать лет работы Фонд Гуманитарных Проектов запустил 26 мультимедийных парков "Россия - Моя история" в разных регионах страны. География проекта охватывает города от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, от Махачкалы до Якутска, включая воссоединившиеся территории - Мелитополь и Луганск. Сегодня "Россия - Моя история" входит в тройку популярных музеев России по версии медиасистемы "Медиалогия" и ежегодно собирает многомиллионную аудиторию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку о финале Второй мировой войны
09:35 Сегодня Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
09:20 Сегодня На Сахалине камеры зафиксировали свыше 1100 нарушений ПДД за сутки
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
16:29 21 Августа В Южно-Сахалинске на площади Победы 22 и 25 августа ограничат движение
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
17:09 22 Августа Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 80 кикбоксеров определили сильнейших на чемпионате Сахалинской области
- 09:53 Вчера Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
- 12:50 26 Августа На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 26 Августа Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?