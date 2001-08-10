Почти половина родителей на Сахалине выступают за частное образование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным опроса МТС AdTech, 61% родителей Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока планируют отдать своего ребенка в государственную школу. Вместе с тем, 39% родителей в регионе интересуются негосударственным образованием и предпочли бы для своих детей именно частную школу.
Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России по спросу на частное школьное образование. Более высокий интерес к частным школам фиксируется только в Уральском федеральном округе (43%). Меньше всего интересуются негосударственным школьным образованием в Северо-Западном федеральном округе (32%).
По данным исследования МТС AdTech, к выбору школы дальневосточники подходят прагматично: 83% отдадут или отдали своего ребенка в школу по месту фактического проживания, 36% учитывали удобство и безопасность дороги до учебного заведения. Репутация школы стала важным фактором для каждого третьего родителя, отзывы знакомых о школе учли 23% респондентов. И только 17% родителей выбирали школу по специализации и 16% по месту учебного заведения в рейтингах.
При подготовке к школе, 48% опрошенных МТС AdTech родителей отмечают нехватку времени, 40% - нехватку денег. С организационными трудностями (сбор документов, очередь в школу и т.д.) сталкивается каждый третий родитель. Из сложных моментов респонденты отмечают также волнение за детей. Практически каждый второй родитель (48%) переживает за своих будущих первоклассников, а за выпускные экзамены и последующий выбор профессии одиннадцатиклассников тревожится каждый четвертый опрошенный (25%). Каждый третий родитель сталкивается с отсутствием мотивации учиться у ребенка, но только каждый десятый ученик посещает школьного психолога для решения своих проблем.
«В сентябре 2024 года по данным Министерства просвещения в частных школах училось всего 1,2% учеников, а наибольшее количество негосударственных школ находилось в Москве и Санкт-Петербурге. Результаты опроса МТС AdTech демонстрируют запрос россиян на доступное частное образование. И одной из самых эффективных площадок поиска информации о частном образовании становится Telegram: количество рекламных кампаний по теме образования выросло на 28% за период май — июль 2025 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.
Фото: МТС
Об опросе:
Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил 2000 родители детей школьного возраста, которые учатся в младшей, средней и старшей школе. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в августе 2025 года.
О МТС AdTech:
Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: Маркетолог PRO — цифровой рекламный инструментарий для крупного бизнеса и агентств с возможностью запуска рекламы на базе Big Data МТС и внешних поставщиков, вошедшие в AdTech-контур компания Buzzoola, DSP-платформа и технологии компании Segmento и платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, а также собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, МедиаСкаут — оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга МТС OmniChannel и рекламная платформа для малого и среднего бизнеса — МТС Маркетолог.
