Военные на сахалинском полигоне отрабатывают штурм опорных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелковых подразделений Восточного военного округа на Сахалине осваивают тактику штурма укрепленных позиций, используя опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Занятия проходят на полигоне «Троицкий», где инструкторы, сами воевавшие в СВО, создали точные копии вражеских окопов и блиндажей.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ВВО, программа подготовки включает отработку действий мотострелкового подразделения в наступлении. Военные разбиваются на боевые пары и поочередно отрабатывают роль первого и второго номера, учась слаженно продвигаться, уничтожать огневые точки и зачищать укрепления условного противника.

Для максимального реализма тренировок инструкторы применяют средства имитации — дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны. «Это провоцирует выброс адреналина и способствует полной самоотдаче бойцов на занятиях, — пояснил инструктор с позывным «Серый». — Мы воссоздали на полигоне точные копии позиций противника, с которыми столкнулись в зоне СВО».

Опытные наставники, вернувшиеся из командировки, выработали целый комплекс приемов, чтобы поднять профессиональный уровень военнослужащих и подготовить их к выполнению реальных боевых задач. Взятие опорных пунктов, по их словам, является сложной наукой, требующей отточенных навыков каждого бойца.