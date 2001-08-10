На Камчатке нашли грибы-гиганты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время совместной экспедиции специалистов сети природных парков «Вулканы Камчатки» и ботаника КФ ТИГ ДВО РАН Ольги Чернягиной в Быстринском природном парке была сделана удивительная находка – гигантский головач. Он принадлежит к семейству шампиньоновых. Прежде эти грибы не встречались в Быстринском районе, сообщает ТК "41 Регион".
Этот гриб легко узнаваем по своей белоснежной, округлой форме, напоминающей футбольный мяч. При этом растение вырастает огромным – до 80 см в диаметре и весом в несколько килограммов. При этом существуют сообщения о настоящих рекордсменах, которые достигали 150 см и весили почти 23 кило.
Растёт он с невероятной скоростью, достигая своего максимума всего за одну неделю. Искать его стоит на богатых почвах: на обочинах дорог, в лиственных лесах, в зарослях крапивы и у дренажных канав. Более того – этот гриб съедобен. Но есть его можно только в незрелом состоянии, пока его мякоть чисто-белая и упругая. Как только она начинает желтеть или зеленеть, превращаясь в споровый порошок, гастрономическая ценность теряется.
