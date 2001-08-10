Зампрокурора и руководители следственных управлений встретятся с жителями Холмского округа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Высокопоставленные представители силовых и следственных ведомств Сахалинской области проведут личный прием граждан в Холмске. Жители муниципального округа смогут напрямую обратиться к руководству с вопросами о нарушениях закона и расследовании уголовных дел.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, заместитель прокурора области Денис Мурашко встретится с гражданами 18 сентября. Вместе с ним прием проведут врио заместителя начальника СУ УМВД России по региону Евгений Чумаков и руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК РФ Роман Атамась.
Мероприятие пройдет с 11:00 в здании Холмской городской прокуратуры на улице Школьной, 64. Ведомства организуют прием только по предварительной записи, которую завершат 15 сентября.
Записаться на встречу можно непосредственно в прокуратурах Холмска или Южно-Сахалинска на улице Чехова, 28, а также по телефонам 8 (42433) 2-00-82, 8 (42433) 2-13-45 и 8 (4242) 494-588. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
На приеме граждане могут подать письменные обращения о любых нарушениях законодательства. Сахалинцы смогут задать вопросы, касающиеся рассмотрения сообщений о преступлениях, проведения проверок и хода расследования уголовных дел. Также представители ведомств готовы обсудить проблемы в сфере трудового и жилищного права, защиты прав несовершеннолетних, предоставления мер соцподдержки и вопросы защиты прав участников СВО и их семей.
