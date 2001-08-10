Завершена проверка общественных пространств, благоустроенных за 6 лет в Макарове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты министерства ЖКХ Сахалинской области на основании поступившей ранее жалобы о неудовлетворительном состоянии сквера «Белые цветы» в Макарове провели проверку содержания 7 общественных пространств города, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.
По итогам рабочей поездки был сделан вывод о неудовлетворительном состоянии всех осмотренных объектов: присутствует мусор, не проводился покос травы, а некоторые элементы требуют ремонта. Результаты мониторинга были доведены до главы района. Муниципалитет должен привести их в порядок до конца текущей недели. Ситуация в Макарове взята на контроль. В сентябре планируется повторная проверка.
- Вопрос благоустройства и дальнейшего содержания общественных территорий крайне важен, поскольку эти пространства постоянно находятся в центре внимания сахалинцев и курильчан, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов. - Люди активно участвуют в их формировании — от предложения идей по наполнению территорий до их дальнейшего использования. Здесь проводят время с семьей и друзьями, занимаются спортом, общаются. Поэтому недопустимо оставлять их без присмотра, нарушать комфорт и не обеспечивать сохранность. На текущий момент скверы находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает впечатление их заброшенности.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего с 2019 года в национальный проект «Жилье и городская среда», в Сахалинской области благоустроено 175 общественных пространств, в том числе 14 в Макаровском районе. В 2025 году еще 25 территорий, включая сквер адмирала Алимова в Макарове, преображаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
