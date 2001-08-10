Сахалинцы стали чаще менять смартфоны по программе трейд-ин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост интереса пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети среди жителей регионов Дальнего Востока. За январь–июль 2025 года количество купленных смартфонов по программе в Сахалинской области выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дальневосточный федеральный округ вошел в топ-3 округов России, где зафиксирован наибольший спрос на программу трейд-ин. По этому показателю дальневосточные регионы уступили только Сибири. Чаще всего островитяне по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung - за последние три месяца на него пришлось 82% всех покупок новых смартфонов.

Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у жителей Сахалина лидирует флагман Samsung Galaxy S25 Ultra. На втором месте гаджеты Huawei (4%), а замыкают тройку желанных смартфонов Apple (1%). Сдают сахалинцы чаще всего также телефоны корейского бренда (в 59% случаев). Самой распространённой моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S23 Ultra.

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 году они выросли на 26% до 20 тыс. рублей в зависимости от бренда и модели гаджета.

«Трейд-ин становится все популярнее среди сахалинцев при покупке флагманских смартфонов. Этот сервис дает возможность сэкономить на обновлении гаджета на более актуальный. В Сахалинской области традиционно популярны смартфоны азиатских брендов - корейские и китайские. Однако устройства Apple также прочно занимает свою нишу среди поклонников бренда», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Фото: МТС