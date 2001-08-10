В Южно-Сахалинске благоустроили дворы у 22 многоквартирных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полным ходом идет реализация масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий у 34 многоквартирных домов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На 22 объектах работы уже завершили или близятся к завершению, при этом подрядчики обязались сдать все дворы до 1 октября 2025 года.
Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Дмитрий Судник сообщил, что в двух дворах на улице Вокзальной и Коммунистическом проспекте работы начались с задержкой из-за необходимости замены ветхих инженерных коммуникаций. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, подрядчики теперь наращивают темпы, чтобы уложиться в установленные сроки. Муниципальные власти учитывают обоснованные предложения жителей, которые не противоречат проектным решениям и не требуют дополнительного финансирования — по таким запросам уже добавили дополнительные сушилки для белья и скорректировали пешеходные дорожки.
Инженер по надзору управления Дмитрий Пескун привел в пример успешно благоустроенный двор на улице Калинина, 1А. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, установили современную детскую игровую площадку, смонтировали сушилки для белья и выполнили озеленение с высадкой кустарников кизильника. Директор одной из подрядных компаний Денис Логачёв отметил, что аномальная жара потребовала усиленного полива газонов и их повторной высадки, но основные работы выполнили в полном объеме.
Особую роль в успешной реализации программы играет поддержка губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Глава региона выделил дополнительные средства на инфраструктурное развитие, а мэр лично координирует работу всех служб и подрядчиков. Программа «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на создание качественной и современной среды для жителей островной столицы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?