В Южно-Сахалинске благоустроили дворы у 22 многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полным ходом идет реализация масштабного проекта по благоустройству дворовых территорий у 34 многоквартирных домов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На 22 объектах работы уже завершили или близятся к завершению, при этом подрядчики обязались сдать все дворы до 1 октября 2025 года.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Дмитрий Судник сообщил, что в двух дворах на улице Вокзальной и Коммунистическом проспекте работы начались с задержкой из-за необходимости замены ветхих инженерных коммуникаций. Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, подрядчики теперь наращивают темпы, чтобы уложиться в установленные сроки. Муниципальные власти учитывают обоснованные предложения жителей, которые не противоречат проектным решениям и не требуют дополнительного финансирования — по таким запросам уже добавили дополнительные сушилки для белья и скорректировали пешеходные дорожки.

Инженер по надзору управления Дмитрий Пескун привел в пример успешно благоустроенный двор на улице Калинина, 1А. Там уже заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, установили современную детскую игровую площадку, смонтировали сушилки для белья и выполнили озеленение с высадкой кустарников кизильника. Директор одной из подрядных компаний Денис Логачёв отметил, что аномальная жара потребовала усиленного полива газонов и их повторной высадки, но основные работы выполнили в полном объеме.

Особую роль в успешной реализации программы играет поддержка губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Глава региона выделил дополнительные средства на инфраструктурное развитие, а мэр лично координирует работу всех служб и подрядчиков. Программа «Формирование комфортной городской среды» является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлена на создание качественной и современной среды для жителей островной столицы.