Аэровокзал Южно-Сахалинска создал комфортную зону для семей с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэропорт Южно-Сахалинска открыл новое игровое пространство для маленьких пассажиров в зале ожидания вылетов. Зона оборудована современными игровыми модулями и развивающими игрушками для создания комфортных условий семьям с детьми.

Администрация аэровокзала разместила детскую площадку рядом с одним из ресторанов и зоной для ожидания рейсов. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, такое расположение позволяет родителям одновременно следить за детьми и отдыхать. Рядом с игровой зоной обустроили читательский уголок с детской литературой и семейную уборную с пеленальным столиком и заниженными раковинами.

Для обеспечения безопасности детей пространство огородили, пол покрыли мягким материалом, а в интерьере исключили острые углы. Начальник службы развития производственной системы, гостеприимства и качества Елена Старовойт отметила, что команда аэровокзала серьезно подошла к созданию территории: "Мы полностью адаптировали пространство под детей и планируем докупить больше игрушек для разных возрастных групп".

Новая игровая зона доступна бесплатно для всех пассажиров. Ранее детские сервисы работали только в бизнес-залах или ресторанах. В планах аэровокзала - создать полноценную комнату матери и ребенка в зоне ожидания вылетов, поскольку существующая комната доступна лишь до прохождения предполетного досмотра.

