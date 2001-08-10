Сахалинская библиотека разыгрывает подарки к юбилейной Библиоярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека объявила розыгрыш подарков среди гостей юбилейной Библиоярмарки "Сахалинский Арбат". Участникам предлагают прислать архивные фотографии, сделанные на мероприятии в предыдущие годы.

Для участия в конкурсе необходимо до 17 сентября включительно отправить снимки с прошлых ярмарок на электронную почту: chtenie@libsakh.ru. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, "САХАРбат" традиционно объединяет талантливых авторов, художников, музыкантов и мастеров декоративно-прикладного искусства, готовых поделиться своим творчеством с жителями и гостями острова.

Мероприятие пройдет 20 сентября с 12:00 до 16:00 в сквере у здания библиотеки. Организаторы обещают опубликовать подробную программу праздника на официальном сайте учреждения до 12 сентября. Все дополнительные справки можно получить по телефону: +7 (4242) 45-25-02.