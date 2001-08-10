Аналитика ВТБ: каждый пятый житель ДФО готов пользоваться семейным счетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По результатам опроса ВТБ, 22% жителей ДФО готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть.

Основным аргументом в пользу совместных счетов дальневосточники считают быстрое достижение финансовых целей - так высказались 26% опрошенных. Еще 28% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 14% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Треть дальневосточников (33%) отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, 7% - на путешествие или отпуск, каждый пятый считает, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: каждый пятый житель ДФО готов перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Практически каждый второй житель ДФО считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 5% жителей региона, а минимальные 5% - 5% опрошенных.

Также в целом россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

"Совместные счета - это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.