В Южно-Сахалинске с 1 сентября возобновляется действие школьных проездных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оплачивать проезд на общественном транспорте на льготных условиях школьники смогут с 1 сентября. Родителям учеников городских общеобразовательных учреждений напоминают о возможности восстановления проездных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В случае утери проездного, следует обратиться в офис ООО «Единый оператор ЮС». Восстановить карту может и сам школьник. Для этого необходимо предъявить СНИЛС учащегося. Замена школьного проездного обойдется в 150 рублей. Оплатить услугу можно как наличными, так и безналичными средствами.
Оформить проездной можно в будние дни в офисе ООО «Единый оператор ЮС» по адресу: Пограничная, 30 (1 этаж, офис №3).
Офис единого оператора работает по следующему графику:
- понедельник: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- вторник: с 09.00 до 13.00;
- среда: с 14.00 до 17.00;
- четверг: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- пятница: с 09.00 до 13.00;
- суббота и воскресенье: выходные.
На время, пока школьный проездной не восстановлен, ребенку рекомендуется иметь при себе наличные средства для оплаты проезда.
Первоклассники получат карты в школе. Они будут действовать на протяжении всего времени обучения.
По всем вопросам необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: 55-65-15.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?