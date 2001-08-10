В Южно-Сахалинске с 1 сентября возобновляется действие школьных проездных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оплачивать проезд на общественном транспорте на льготных условиях школьники смогут с 1 сентября. Родителям учеников городских общеобразовательных учреждений напоминают о возможности восстановления проездных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В случае утери проездного, следует обратиться в офис ООО «Единый оператор ЮС». Восстановить карту может и сам школьник. Для этого необходимо предъявить СНИЛС учащегося. Замена школьного проездного обойдется в 150 рублей. Оплатить услугу можно как наличными, так и безналичными средствами.

Оформить проездной можно в будние дни в офисе ООО «Единый оператор ЮС» по адресу: Пограничная, 30 (1 этаж, офис №3).

Офис единого оператора работает по следующему графику:

- понедельник: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- вторник: с 09.00 до 13.00;

- среда: с 14.00 до 17.00;

- четверг: с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

- пятница: с 09.00 до 13.00;

- суббота и воскресенье: выходные.

На время, пока школьный проездной не восстановлен, ребенку рекомендуется иметь при себе наличные средства для оплаты проезда.

Первоклассники получат карты в школе. Они будут действовать на протяжении всего времени обучения.

По всем вопросам необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: 55-65-15.