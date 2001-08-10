Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном музее открыли выставку, посвященную местным добровольцам, которые погибли, выполняя гуманитарную миссию в зоне специальной военной операции. Экспозиция рассказывает о простых людях, проявивших необычайную силу духа и отдавших жизни за спасение других.

Волонтеры оставили свои дома, семьи и привычную жизнь, чтобы под обстрелами эвакуировать мирных жителей, развозить гуманитарную помощь и оказывать поддержку тем, кто в ней отчаянно нуждался. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, они шли на фронт не по призыву, а по зову сердца, движимые горячим желанием защитить и спасти людей.

Среди героев выставки - политолог и фотограф Давид Соколов, который ушел добровольцем помогать людям на Донбассе и в Курской области. Военный медик Николай Ковалев спасал мирных жителей под обстрелами и вывозил людей из горячих точек. Музейный сотрудник и художник Олег Бренцан посвятил себя защите Родины в качестве добровольца-медика. Все они погибли, выполняя свой долг, но свет их поступков продолжает жить в спасенных жизнях и памяти благодарных людей.

Экспозицию памяти героев нашего времени можно увидеть на первом этаже музея до 11 сентября.