На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном музее открыли выставку, посвященную местным добровольцам, которые погибли, выполняя гуманитарную миссию в зоне специальной военной операции. Экспозиция рассказывает о простых людях, проявивших необычайную силу духа и отдавших жизни за спасение других.
Волонтеры оставили свои дома, семьи и привычную жизнь, чтобы под обстрелами эвакуировать мирных жителей, развозить гуманитарную помощь и оказывать поддержку тем, кто в ней отчаянно нуждался. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе музея, они шли на фронт не по призыву, а по зову сердца, движимые горячим желанием защитить и спасти людей.
Среди героев выставки - политолог и фотограф Давид Соколов, который ушел добровольцем помогать людям на Донбассе и в Курской области. Военный медик Николай Ковалев спасал мирных жителей под обстрелами и вывозил людей из горячих точек. Музейный сотрудник и художник Олег Бренцан посвятил себя защите Родины в качестве добровольца-медика. Все они погибли, выполняя свой долг, но свет их поступков продолжает жить в спасенных жизнях и памяти благодарных людей.
Экспозицию памяти героев нашего времени можно увидеть на первом этаже музея до 11 сентября.
