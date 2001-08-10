Военные на Курилах осваивают современные методы борьбы с беспилотниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие мотострелковой дивизии на Курильских островах осваивают современные методы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Опытные офицеры-участники специальной военной операции проводят для бойцов комплексные занятия по обнаружению и нейтрализации дронов.
На теоретической части курса военные изучили тактико-технические характеристики основных беспилотников, состоящих на вооружении ВСУ, включая аппараты самолётного типа и западного производства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, особое внимание инструкторы уделили особенностям применения этих дронов в зоне проведения СВО.
На практических занятиях военнослужащие учатся работать с современными средствами противодействия: детекторами обнаружения, антидроновыми ружьями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Отдельный курс подготовки включает отработку уничтожения FPV-дронов из гладкоствольного оружия. Бойцы совершенствуют различные способы ведения огня, включая стрельбу из движущегося автомобиля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?