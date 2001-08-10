Тихоокеанское
Военные на Курилах осваивают современные методы борьбы с беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелковой дивизии на Курильских островах осваивают современные методы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Опытные офицеры-участники специальной военной операции проводят для бойцов комплексные занятия по обнаружению и нейтрализации дронов.

На теоретической части курса военные изучили тактико-технические характеристики основных беспилотников, состоящих на вооружении ВСУ, включая аппараты самолётного типа и западного производства. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, особое внимание инструкторы уделили особенностям применения этих дронов в зоне проведения СВО.

На практических занятиях военнослужащие учатся работать с современными средствами противодействия: детекторами обнаружения, антидроновыми ружьями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Отдельный курс подготовки включает отработку уничтожения FPV-дронов из гладкоствольного оружия. Бойцы совершенствуют различные способы ведения огня, включая стрельбу из движущегося автомобиля.

