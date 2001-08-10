Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, которые внесли значительный вклад в сохранение исторической памяти и подготовку к 80-летию Победы. На торжественной встрече в мэрии активистам вручили благодарственные письма за их труд.
Встреча объединила представителей самых разных организаций и общественных движений. Среди них были сотрудники Дальневосточного главного управления Центробанка по Сахалинской области, специалисты Сахалинского центра обслуживания воздушного движения, работники Фонда пенсионного и социального страхования, а также активисты "Молодой Гвардии", председатели ТОСов, серебряные волонтеры и общественники. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе администрации, все они активно участвовали в благоустройстве захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
С приветственным словом к собравшимся обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что этот год ознаменован важными историческими датами - 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и предстоящим празднованием Дня победы над милитаристской Японией. "Самое важное - не забывать наших героев, людей, внесших свой вклад в защиту страны, благодаря которым мы сегодня живем. Это наша общая забота", - сказал вице-мэр. Своими впечатлениями от участия в акции поделился представитель Сахалинского центра ОВД Олег Меркушев, отметив, что прикосновение к судьбам героических людей "дорогого стоит". Общественница Антонина Начеткина выразила глубокую признательность администрации за организацию важной работы. В завершение встречи всем активистам в торжественной обстановке вручили благодарственные письма.
