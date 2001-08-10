Социальный фонд упрощает процедуру установления страховых тарифов для организаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября 2025 года российские организации освободятся от обязанности ежегодно подавать в Социальный фонд России (СФР) документы для подтверждения своего основного вида экономической деятельности. Вместо этого фонд будет самостоятельно определять страховой тариф, используя сведения из единых государственных реестров.

Сейчас этот процесс требует от компаний ежегодного предоставления в СФР подтверждающих документов. На основании этих данных фонд устанавливает индивидуальный тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, который соответствует уровню профессионального риска. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Социального фонда России, новые поправки полностью упраздняют эту обязанность для головных организаций.

С сентября единственным источником информации о кодах ОКВЭД для территориальных органов СФР станут Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Специалисты фонда будут устанавливать тариф, ориентируясь на основной вид деятельности, указанный в реестре по состоянию на 15 апреля текущего года. Если основной вид деятельности компании изменится, СФР уведомит страхователя о новом размере страхового тарифа до 1 мая.

Обязанность ежегодно представлять документы для подтверждения основного вида деятельности сохранится только для обособленных подразделений, которые имеют отдельные расчетные счета и самостоятельно производят выплаты работникам.