Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже сейчас по народной программе «Единой России» в регионах построено более 1,6 тысячи школ и 1,7 тысячи детских садов. Более 5 тысяч школ капитально отремонтировано, создано и модернизировано свыше 10 тысяч учреждений здравоохранения и 1,3 тысячи культурно-досуговых центров. Обновлено 40 тысяч дворов и более 30 тысяч общественных пространств, построено 500 спортивных объектов. А по программе социальной газификации подключено более 900 тысяч домов.

«Важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы. Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Еще одно ключевое направление, которое появилось в программе в ответ на изменение ситуации в стране, — поставка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Ее объем превысил 142 тысячи тонн. Партия передала фронту помощь более чем на 14,7 миллиарда рублей: это десятки тысяч беспилотников, спецсредства, средства связи и РЭБ, тепловизоры и экипировка для бойцов на передовой. С 2024 года поддержка участников специальной военной операции — отдельный раздел народной программы партии. Также появились еще два раздела - «Развитие туризма» и «Развитие новых регионов». В последний около 200 тысяч предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

«Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твердо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств. Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех ее положений», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, «Единая Россия» постоянно взаимодействует с жителями.

«В программе строительства и капремонта учреждений образования работают общественные штабы с участием родителей, учителей, депутатов от партии, секретарей первичек. Они контролируют ход работ, вносят свои предложения. Другой пример — благоустройство общественных пространств. Проекты выбирают люди с помощью голосования», — напомнил Владимир Якушев.

В заключение секретарь генерального совета партии подчеркнул — несмотря на то, что при реализации народной программы могут возникнуть трудности, главное — честно говорить об этом с людьми, вместе находить решения.

«Исполнение документа завершается в 2025 году. Нам предстоит отчитаться, что удалось реализовать, а что нет, объяснить причины и продолжить выполнение обязательств. Сделаем выводы и корректировки, приступая к работе над новой программой, с которой пойдем на выборы. В ней однозначно сохранится безусловная ориентация на интересы каждого жителя и развитие страны в целом», — подчеркнул Владимир Якушев.

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева добавила, что благодаря реализации Народной программы партии «Единая Россия» на Сахалине создаются современные и комфортные условия для обучения и воспитания детей. В период с 2023 по 2025 годы было введено в эксплуатацию девять объектов образования, что позволит предоставить качественное образование еще тысячам юных сахалинцев.

«В рамках этой инициативы на территории Сахалинской области появилось пять новых школ общей вместимостью 2820 мест. Среди них — школа на острове Итуруп в Курильске, рассчитанная на 400 учеников, а также школа-детский сад в селе Головнино на острове Кунашир, которая принимает 60 школьников и 40 малышей. В Южно-Сахалинске к 1 сентября откроется школа на 1260 мест по улице Комсомольской и еще одна школа в жилом комплексе „Горизонт“ на 550 мест. Кроме того, в 2024 году построено дополнительное здание для школы № 30 в поселке Луговое, которое увеличило ее мощность на 550 мест. Помимо школ, в регионе введены в эксплуатацию три детских сада общей мощностью 630 мест. Также построен спортивный зал для школы в поселке Тымовское», — добавила Анастасия Киктева.