Военнослужащие ВВО приняли участие в поиске пропавшей туристической группы на Итурупе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поиске пропавшей группы туристов приняли участие военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующиеся на Сахалине и Курильских островах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Сигнал о пропаже туристической группы на острове Итуруп поступил в подразделение МЧС по Сахалинской области 24 августа в 11:40. В составе группы, которая отправилась для восхождения на вулкан Баранского, было девять женщин и гид.
Спасатели обследовали вершину вулкана и распадки, по которым могли уйти потерявшиеся, но поиски не увенчались успехом. Уже около 17:00 к поискам туристов присоединились военнослужащие подразделения беспилотной авиации мотострелковой дивизии гвардейского армейского корпуса ВВО.
Военнослужащие мотострелковой дивизии задействовали к поискам четыре расчёта беспилотной летательной авиации (БПЛА), в состав которых вошло 12 человек и несколько современных дронов квадрокоптерного типа с тепловизорами и приборами ночного видения.
25 числа группа пропавших туристов была обнаружена и благополучно доставлена в город Курильск. На данный момент их жизням ничего не угрожает.
