Камчатские рыбаки выловили на 20 % больше лосося, чем было запланировано

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги лососевой путины обсудили на оперативном совещании в правительстве Камчатского края. Вылов лосося оказался значительно выше прогнозных показателей - на 20 %, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на Telegram-канал "Рыбак Камчатки" и министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.

Стартовый прогноз сезона составлял около 199 000 тонн. Однако фактический вылов превысил 250 000 тонн - на 20 % больше ожидаемого. В прошлом году прогнозы также не оправдались, но уже в меньшую сторону: рыбаки добыли 130 000 тонн при прогнозе в 167 000 тонн.

По словам министра, промысел-2025 подходит к завершению. Неосвоенными остались в основном лимиты по кижучу. Особенно успешными стали районы Карагинской подзоны, где при прогнозе в 72 000 тонн добыто свыше 80 000 тонн горбуши, и западное побережье Камчатки, где вылов превысил прогноз на 43 %. Рекордные результаты показала нерка в бассейне реки Озерной - вместо 21 600 тонн добыто более 30 000 тонн.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что не везде промысел был успешным - на севере восточного побережья полуострова сказались "красные приливы". Однако в целом результаты путины признаны оптимальными. Глава региона поручил подготовить благодарности и награды для предприятий и рыбаков, проявивших себя в этом сезоне.