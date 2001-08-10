Камчатские рыбаки выловили на 20 % больше лосося, чем было запланировано
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги лососевой путины обсудили на оперативном совещании в правительстве Камчатского края. Вылов лосося оказался значительно выше прогнозных показателей - на 20 %, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на Telegram-канал "Рыбак Камчатки" и министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского.
Стартовый прогноз сезона составлял около 199 000 тонн. Однако фактический вылов превысил 250 000 тонн - на 20 % больше ожидаемого. В прошлом году прогнозы также не оправдались, но уже в меньшую сторону: рыбаки добыли 130 000 тонн при прогнозе в 167 000 тонн.
По словам министра, промысел-2025 подходит к завершению. Неосвоенными остались в основном лимиты по кижучу. Особенно успешными стали районы Карагинской подзоны, где при прогнозе в 72 000 тонн добыто свыше 80 000 тонн горбуши, и западное побережье Камчатки, где вылов превысил прогноз на 43 %. Рекордные результаты показала нерка в бассейне реки Озерной - вместо 21 600 тонн добыто более 30 000 тонн.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что не везде промысел был успешным - на севере восточного побережья полуострова сказались "красные приливы". Однако в целом результаты путины признаны оптимальными. Глава региона поручил подготовить благодарности и награды для предприятий и рыбаков, проявивших себя в этом сезоне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:26 22 Августа Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 12:50 Вчера На Сахалине открыли выставку в память о сахалинских добровольцах, погибших на СВО
- 10:41 Вчера Власти Южно-Сахалинска поблагодарили горожан, внесших вклад в подготовку к 80-летию Победы
- 15:07 25 Августа Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 25 Августа Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?