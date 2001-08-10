Синоптики прогнозируют сильные дожди в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Синоптики предупредили о приближении сильных дождей к Южно-Сахалинску в ночь на 27 августа. Ожидается, что интенсивность осадков в отдельных районах города превысит 30 миллиметров, что может привести к значительному подъему уровня воды в реках.

По данным ФГБУ «Сахалинское УГМС», вечером 26 августа и ночью 27 августа на территории городского округа прогнозируют сильные дожди с количеством осадков 15-29 мм. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном гидрометцентре, местами ожидаются очень сильные осадки интенсивностью более 30 миллиметров за период менее 12 часов.

Специалисты прогнозируют, что 27 августа на отдельных реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5–1,5 метра. В связи с этим городские службы жизнеобеспечения уже перевели в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Администрация города рекомендует жителям быть предельно осторожными и избегать посещения потенциально опасных зон, включая берега рек и низинные участки. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.