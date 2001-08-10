Рестораны Южно-Сахалинска продали более двух тысяч сетов в рамках гастрономического марафона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гастрономический марафон «Дары морей» набирает популярность среди жителей и гостей Южно-Сахалинска, демонстрируя высокий спрос на блюда из местных морепродуктов. За первые две недели фестиваля рестораны-участники реализовали уже около 2250 специальных сетов и позиций из фестивального меню.
Участники марафона отмечают стабильный интерес гурманов как к комплексным сетами, так и к отдельным специальным предложениям. В меню вошли ароматные шашлычки из морепродуктов, разнообразные ухи, изысканные салаты, стейки, темпура, тартар из рыбы, а также традиционные сахалинские деликатесы - креветки и гребешок в различных вариациях.
В нынешнем сезоне в кулинарном проекте принимают участие десять известных заведений города: «Гиорги», «Хомура», «Кипарис», «Кафаница Плескавица», «Сагалиен», «Клево», кафе «Асахикава», «Робин Бобин», «Эвергрин» и суши-бар «Юзу». Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, четыре из них предлагают гостям сеты из трех блюд по фиксированной цене в 1500 рублей, а остальные шесть разработали специальные предложения стоимостью 750, 1000 и 1250 рублей.
Марафон предоставляет сахалинцам и туристам уникальный шанс оценить кулинарный потенциал региона через авторские блюда от лучших ресторанов. Ознакомиться с полным перечнем участников и их предложениями можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Свои гастрономические открытия гости марафона смогут совершать до 31 августа, а его кульминацией станет ежегодный фестиваль «Остров-рыба», запланированный на 13 сентября.
