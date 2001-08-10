Новый сквер "Щит и меч" откроют в Южно-Сахалинске в начале сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на пересечении улиц Горького и Емельянова завершается благоустройство нового тематического сквера "Щит и меч". Торжественное открытие общественного пространства для горожан запланировано на 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны.
Мэр города Сергей Надсадин лично провел выездное совещание на территории будущего сквера, чтобы оценить ход завершающих работ. Он отметил, что подрядчик реализовал сложный проект в сжатые сроки - менее чем за год и сейчас вышел на финишную прямую. Основной комплекс работ уже выполнен: рабочие установили малые архитектурные формы и практически завершили обустройство амфитеатра у ручья.
В настоящее время подрядная организация приступила к уборке территории и озеленению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в сквере уже высадили деревья и кустарники, а также начали подготовку газонной части к посеву травы. Отдельное внимание глава города уделил строительству тематического кафе, поручив подрядчику обеспечить полное завершение всех фасадных работ до 27 августа.
Для строгого соблюдения сроков и качества работ администрация города организовала на объекте постоянный контроль. Команду подрядчика усилили привлеченными специалистами, чтобы ускорить процесс и к началу сентября представить горожанам абсолютно чистый и ухоженный сквер.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
11:58 19 Августа Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 15:07 Вчера Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 Вчера Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
- 10:50 22 Августа Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 21 Августа Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?