Новый сквер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на пересечении улиц Горького и Емельянова завершается благоустройство нового тематического сквера "Щит и меч". Торжественное открытие общественного пространства для горожан запланировано на 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны.

Мэр города Сергей Надсадин лично провел выездное совещание на территории будущего сквера, чтобы оценить ход завершающих работ. Он отметил, что подрядчик реализовал сложный проект в сжатые сроки - менее чем за год и сейчас вышел на финишную прямую. Основной комплекс работ уже выполнен: рабочие установили малые архитектурные формы и практически завершили обустройство амфитеатра у ручья.

В настоящее время подрядная организация приступила к уборке территории и озеленению. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в сквере уже высадили деревья и кустарники, а также начали подготовку газонной части к посеву травы. Отдельное внимание глава города уделил строительству тематического кафе, поручив подрядчику обеспечить полное завершение всех фасадных работ до 27 августа.

Для строгого соблюдения сроков и качества работ администрация города организовала на объекте постоянный контроль. Команду подрядчика усилили привлеченными специалистами, чтобы ускорить процесс и к началу сентября представить горожанам абсолютно чистый и ухоженный сквер.