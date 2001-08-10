В Амурской области сняли схватку двух косуль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье у сибирских косуль - период гона. С конца июля до начала сентября самцы активно ищут самок. Они находят их по следам и преследуют - гоняют по кругу. Если появятся другие самцы, между ними происходят бои, чтобы определить сильнейшего - того, кто сможет стать отцом будущего потомства, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, в это время самцы постоянно возбуждены и активны. Из-за этого они теряют обычную осторожность и могут появиться там, где их обычно не ждут.

Так, в Ромненском округе квадрокоптер снял встречу двух самцов косуль. Они внимательно оценивали друг друга, но особой агрессии не было - скорее всего, самка, за которую могли бороться, еще не выбрана.