Сегодня в Южно-Сахалинске ограничат движение на площади Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Южно-Сахалинска введут временные ограничения движения на площади Победы в воскресенье, 25 августа, в связи с проведением репетиции парада. Мероприятие посвящено подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Репетиция пройдет без задействования военной техники, однако потребует полного перекрытия проезда по площади Победы. Ограничения будут действовать с 19:00 до 22:30. Кроме того, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в этот же день с 7:00 до 20:00 будет запрещена парковка и остановка транспорта по всему периметру площади.

На период репетиции городские власти скорректируют движение общественного транспорта. Маршруты № 2ч и 2пр будут объезжать площадь по Коммунистическому проспекту. Автобусы № 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62 и 104 поедут по улицам Комсомольской и Пограничной, после чего вернутся на свои обычные маршруты.

Полную информацию об ограничениях администрация Южно-Сахалинска опубликовала на своем официальном сайте. Автомобилистов просят заранее учитывать эти изменения при планировании поездок. О возможных дополнительных изменениях в организации дорожного движения власти пообещали сообщить отдельно.