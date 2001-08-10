Сегодня в Южно-Сахалинске ограничат движение на площади Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска введут временные ограничения движения на площади Победы в воскресенье, 25 августа, в связи с проведением репетиции парада. Мероприятие посвящено подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Репетиция пройдет без задействования военной техники, однако потребует полного перекрытия проезда по площади Победы. Ограничения будут действовать с 19:00 до 22:30. Кроме того, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, в этот же день с 7:00 до 20:00 будет запрещена парковка и остановка транспорта по всему периметру площади.
На период репетиции городские власти скорректируют движение общественного транспорта. Маршруты № 2ч и 2пр будут объезжать площадь по Коммунистическому проспекту. Автобусы № 7ч, 7пр, 28ч, 28пр, 34, 62 и 104 поедут по улицам Комсомольской и Пограничной, после чего вернутся на свои обычные маршруты.
Полную информацию об ограничениях администрация Южно-Сахалинска опубликовала на своем официальном сайте. Автомобилистов просят заранее учитывать эти изменения при планировании поездок. О возможных дополнительных изменениях в организации дорожного движения власти пообещали сообщить отдельно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
11:58 19 Августа Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 15:07 Вчера Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 Вчера Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
- 10:50 22 Августа Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 21 Августа Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?