Сахалинцы могут выиграть миллионы за видео о путешествиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российские путешественники могут получить три миллиона рублей за лучший короткометражный фильм о приключениях в Арктике и на Дальнем Востоке. Прием заявок на третий сезон всероссийского конкурса "Дальний Восток - Земля приключений" уже стартовал и продлится до января будущего года.
Организаторы начали принимать работы с 1 мая 2025 года. В этом сезоне конкурс впервые включает отдельную номинацию для покорителей Арктики, сохраняя при этом все направления, связанные с Дальним Востоком. Участники могут подать видео в категориях: пешее, водное, зимнее или непосредственно арктическое путешествие.
Для участия необходимо снять видео продолжительностью до восьми минут о путешествии, которое совершили в период с 1 мая 2023 года по 15 января 2026 года. Призовой фонд составляет миллионы рублей: главный победитель получит 3 000 000 рублей, а лауреаты первых мест в каждой номинации - по 1 000 000 рублей. Обязательным условием для маршрутов по опасной местности является предварительное уведомление органов МЧС России.
