Россия увеличивает объемы экспорта крабоа в Китай
Сахалинская область стала участником пилотного проекта ЦИК России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область стала участником пилотного проекта ЦИК России, реализуемым совместно с Минцифры России - «Волонтер на избирательном участке», рассказали ТИА "Острова" в региональном избиркоме.

Проект будет реализован на дополнительных выборах депутатов Собраний муниципальных образований Невельского, Ногликского, Холмского муниципальных округов в единый день голосования 14 сентября 2025 г.

 В нем могут принять участие избиратели с инвалидностью, люди преклонного возраста или многодетные родители.

С помощью нового сервиса избиратели через личные кабинеты на портале «Госуслуги» в период с 19 августа до 10 сентября 2025 года смогут подать в территориальную избирательную комиссию заявление о необходимости оказания им помощи волонтерами на избирательном участке.

Избирательные комиссии создадут условия для удобного участия в голосовании с использованием оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья, которое расширяет и обеспечивает доступность голосования, в том числе кабины для маломобильных граждан, тактильные дорожки, тифломаркеры.

