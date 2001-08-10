Сотрудники сахалинского следственного управления провели патриотическую акцию в День флага

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники следственного управления СК России по Сахалинской области присоединились к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Вместе с воспитанниками центра «Звёздный» они провели в городском парке имени Ю.А. Гагарина патриотическую акцию, раздав жителям и гостям города сотни символических сувениров.

Мероприятие состоялось 22 августа, в день официального празднования, установленного указом президента России в 1994 году. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе следственного управления, сотрудники ведомства совместно с детьми и волонтерами организовали раздачу флагов и ленточек в цветах триколора в популярном месте отдыха горожан.

Акция собрала большое количество участников разных возрастов, что подчеркивает важность праздника для сахалинцев. Представители следственного управления отметили, что День флага символизирует единство нации и уважение к истории страны, а подобные мероприятия способствуют формированию патриотических чувств и гордости за Родину.

Праздничная атмосфера в парке имени Гагарина объединила детей и взрослых. Воспитанники центра содействия семейному устройству «Звёздный» активно участвовали в акции, помогая раздавать сувениры и общаясь с жителями города.