Сотрудники сахалинского следственного управления провели патриотическую акцию в День флага
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники следственного управления СК России по Сахалинской области присоединились к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Вместе с воспитанниками центра «Звёздный» они провели в городском парке имени Ю.А. Гагарина патриотическую акцию, раздав жителям и гостям города сотни символических сувениров.
Мероприятие состоялось 22 августа, в день официального празднования, установленного указом президента России в 1994 году. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе следственного управления, сотрудники ведомства совместно с детьми и волонтерами организовали раздачу флагов и ленточек в цветах триколора в популярном месте отдыха горожан.
Акция собрала большое количество участников разных возрастов, что подчеркивает важность праздника для сахалинцев. Представители следственного управления отметили, что День флага символизирует единство нации и уважение к истории страны, а подобные мероприятия способствуют формированию патриотических чувств и гордости за Родину.
Праздничная атмосфера в парке имени Гагарина объединила детей и взрослых. Воспитанники центра содействия семейному устройству «Звёздный» активно участвовали в акции, помогая раздавать сувениры и общаясь с жителями города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:26 Сегодня Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
09:03 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
09:43 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 18 пьяных и лишенных прав водителей
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
13:24 15 Августа Проезд по участку ул. Физкультурной в Южно-Сахалинске закроют на два дня
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:50 Сегодня Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 Вчера Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
- 10:05 20 Августа Сахалинские семьи направили более 71 миллиона рублей маткапитала на образование детей
- 10:32 19 Августа Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?